Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Kanada Açık Tenis Turnuvası'nı kadınlarda Pegula, erkeklerde Sinner kazandı
Giriş Tarihi: 14.8.2023 11:21

Kanada Açık Tenis Turnuvası'nı kadınlarda Pegula, erkeklerde Sinner kazandı

AA
Kanada Açık Tenis Turnuvası’nı kadınlarda Pegula, erkeklerde Sinner kazandı

Kanada Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, kadınlarda Jessica Pegula, erkeklerde ise Jannik Sinner kazandı.

Sert kort turnuvasının Montreal kentinde düzenlenen tek kadınlar finalinde, dünya 3 numarası Pegula ile klasmanın 18. basamağındaki Liudmila Samsonova karşılaştı. Dünya sıralamasının zirvesindeki Iga Swiatek'i eleyerek finale yükselen Pegula, yağmur dolayısıyla ertelenen yarı final maçını kazanmasından saatler sonra finale çıkan Samsonova karşısında zorlanmadı.

Sahadan 49 dakika sonunda 2-0 (6-1, 6-0) galip ayrılan ABD'li Pegula, Kanada Açık'taki ilk, WTA 1000 turnuvalarındaki 2'nci, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğuna imza attı.

SINNER, KANADA AÇIK'TA İLK KEZ ŞAMPİYON
Toronto kentinde oynanan tek erkekler finali ise klasmanın 8. sırasındaki Jannik Sinner ile dünya 18'incisi Alex de Minaur'u karşı karşıya getirdi. İtalyan raket Sinner, Avustralyalı rakibini 1,5 saat sonunda 2-0 (6-4, 6-1) yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe, 10 kişi Gaziantep’i tek farkla mağlup etti! Yeni transferler yıldızlaştı…
Erkekleri üzen karar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Münevver Karabulut cinayeti üzerinden çatır çatır antisemitizm
LGBT sapkınlığına öncülük eden Şahika Yüksel'den skandal sözler! Sapkın zihniyet gözünü çocuklara dikti
Chelsea Liverpool maçında Salah'tan Jürgen Klopp'a şok tepki!
Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı
Annesi ve anneannesini baltayla öldürdü
Yaylada... Derin sohbet
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanada Açık Tenis Turnuvası'nı kadınlarda Pegula, erkeklerde Sinner kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA