Kanada Açık Tenis Turnuvası’nı kadınlarda Pegula, erkeklerde Sinner kazandı

Sert kort turnuvasının Montreal kentinde düzenlenen tek kadınlar finalinde, dünya 3 numarası Pegula ile klasmanın 18. basamağındaki Liudmila Samsonova karşılaştı. Dünya sıralamasının zirvesindeki Iga Swiatek'i eleyerek finale yükselen Pegula, yağmur dolayısıyla ertelenen yarı final maçını kazanmasından saatler sonra finale çıkan Samsonova karşısında zorlanmadı.

Sahadan 49 dakika sonunda 2-0 (6-1, 6-0) galip ayrılan ABD'li Pegula, Kanada Açık'taki ilk, WTA 1000 turnuvalarındaki 2'nci, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğuna imza attı.

SINNER, KANADA AÇIK'TA İLK KEZ ŞAMPİYON

Toronto kentinde oynanan tek erkekler finali ise klasmanın 8. sırasındaki Jannik Sinner ile dünya 18'incisi Alex de Minaur'u karşı karşıya getirdi. İtalyan raket Sinner, Avustralyalı rakibini 1,5 saat sonunda 2-0 (6-4, 6-1) yenerek Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğuna ulaştı.