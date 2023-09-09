Cizreli Milli Sporcu Nurselen Yalgettekin, 48 kg da Türkiye Şampiyonu oldu

03-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Nurselen Yalgettekin 48 kg da Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Şırnak Cizreli Milli Sporcu Yalagttekin, 2021 yılında Gençler Türkiye şampiyonu ve yine aynı yıl içerisinde Gençlerde Avrupa 3.sü olarak büyük bir başarıya imza atmış elde edilen bu başarılar da Cizre'de büyük bir sevinç yaratmıştı.

Çok zorlu bir süreçten ve zorlu bir eğitimden geçerek bu başarıyı elde ettiğini ifade eden Nurselen Yalgattekin, "Şampiyonaya çok kaliteli sporcuların katılacağını ve müsabakaların çok zorlu geçeceğini biliyorduk ama antrenörümün desteği ve verdiği eğitimler sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Ben hiçbir zaman hedefimi küçük tutmadım ve her zamanda hedefimin peşinden giderek mücadele ettim. Şuanda da bu mücadelemin ve emeğimin karşılığını Türkiye Şampiyonu olarak aldım.Bundan sonraki hedefimde Azerbaycan'da yapılacak olan Şampiyona da başarılı olup hem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek hem de Türk Bayrağını göndere çıkarmak olacaktır." dedi.

Olimpik branşlarda başarı elde etmenin Olimpik olmayan branşlara göre çok çok daha zor olduğuna vurgu yapan Antrenör Rıdvan Budak, "Bizler bu turnuvaya gece gündüz sporcumuzu çalıştırarak hazırlandık. Çünkü bu tür turnuvalara turnuvalara çok kaliteli sporcular katılıyor. O yüzden Boks branşında başarı elde etmek hiç kolay değil." diye konuştu.

Son 3 aylık dönemde Cizre sıcağındaki çalışmalarımızda sporcumuz Nurselen Yalgattekin'in' döktüğü teri ve çektiği eziyetin kelimelerle anlatılamayacağının altını çizen Budak, "Dışardan görenler sadece boks salonunda yumruk atarak bu başarıyı aldığımızı zannedebilir fakat bir şampiyonaya hazırlık evresi bundan ibaret değil. Bu süre zarfında kendi imkânlarımızla uzak illere gidip hazırlık maçları yaparak eksiklerimizi görerek deneyim sahibi olduk. En zor olanı da psikolojik olarak hazırlanmaydı. Maddi imkânsızlıkları anlatmama gerek bile yok. Ancak Bu maddi İmkânsızlık ve yalnızlık bile bizi yıldırmadı yıldırmayacak. Önümüzde 10 Kasım da Azerbaycan'ın Bakü şehrinde başlayacak olan Avrupa şampiyonası var. Nurselen ile çalışmalarımıza ara vermeden Avrupa şampiyonasına hazırlanacağız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk Bayrağını göndere çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Sporcu Nurselen'in büyük bir kapasiteye sahip olduğunu ve Cizre'de kendisine sahip çıkılmaması halinde bir iki seneye kadar sporcumuzu büyük bir takım ve belediye takımı transfer edebileceğini belirten Budak, "Nurselen sadece Türkiye Şampiyonu olmadı, Cizre'yi ve bölgemizi de tüm Türkiye'ye tanıttı. Onun için Nurselen başka takımların forması ile değil kendi memleketin forması ve kendi memleketinin adıyla ringe çıkmasını istiyorum. Çünkü kendi sporculuk dönemimde bana elde ettiğim o kadar başarıya rağmen Cizre'de kimse destek çıkmayınca Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve ondan sonra Fenerbahçe adına ringe çıkmaya başlamıştım. Benim yaşadığım sahneyi sporcumun yaşamasını istemiyorum. Çünkü bu başarılı sporcumuzu sahiplenen kimse olmazsa sporcumu başka bir ilin takımı adına ringe çıkmak zorunda kalabilir" diye ifade etti.