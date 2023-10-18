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Giriş Tarihi: 18.10.2023

27 sumocu uçağa sığmadı

27 sumocu uçağa sığmadı
Japonya'da havacılık tarihine geçen ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonunda Japan Airlines, sumo güreşleri turnuvası için 27 sumocunun aynı anda bineceğinden dolayı, ek sefer düzenlemek zorunda kaldı. Ortalama insan ağırlığı 70 kilogram kabul edilirken sumo güreşçilerinin ortalama 120 kilogram olması nedeniyle 14 sumocuyu ikinci uçakla gönderdi. Japan Airlines sözcüsü, yaşanan olayı "Ağırlık kısıtlamaları nedeniyle özel uçuşlar gerçekleştirmemiz son derece sıra dışı bir durum" olarak değerlendirip organizasyon sonrasında da ek sefer düzenlediklerini söyledi.

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27 sumocu uçağa sığmadı
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