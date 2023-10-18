27 sumocu uçağa sığmadı

Japonya'da havacılık tarihine geçen ilginç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta sonunda Japan Airlines, sumo güreşleri turnuvası için 27 sumocunun aynı anda bineceğinden dolayı, ek sefer düzenlemek zorunda kaldı. Ortalama insan ağırlığı 70 kilogram kabul edilirkenJapan Airlines sözcüsü, yaşanan olayı "Ağırlık kısıtlamaları nedeniyle özel uçuşlar gerçekleştirmemiz son derece sıra dışı bir durum" olarak değerlendirip organizasyon sonrasında da ek sefer düzenlediklerini söyledi.