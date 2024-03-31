Kadın derbisinde Kartal farkı

TURKCELLKadın Futbol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş JK United Payment, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup etti. Gaziosmanpaşa'daki Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçtaColeman (Penaltı) ve Berg'in ağları bulan vuruşları sarı-lacivertlileri yenilgiden kurtarmaya yetmedi.F.Bahçe 57'de kaldı. Beşiktaş ise bu galibiyetle 50 puana ulaştı.Maçı Başkan Hasan Arat da izledi. Karşılaşmanın ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şarkıcı Aydın'ın "Kuşum" parçası çalındı.