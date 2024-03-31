Kadın derbisinde Kartal farkı

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Kadın Futbol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş JK United Payment, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup etti. Gaziosmanpaşa'daki Halit Kıvanç Stadyumu'nda oynanan maçta Fishley hat-trick yaparken siyah-beyazlıların diğer golünü Tutumbuke kaydetti.
Coleman (Penaltı) ve Berg'in ağları bulan vuruşları sarı-lacivertlileri yenilgiden kurtarmaya yetmedi. Hakkarigücü'nü 2-1 yenen lider G.Saray puanını 62'ye çıkartırken,
F.Bahçe 57'de kaldı. Beşiktaş ise bu galibiyetle 50 puana ulaştı.
Kuş göndermesi
Maçı Başkan Hasan Arat da izledi. Karşılaşmanın ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şarkıcı Aydın'ın "Kuşum" parçası çalındı.