Haber hattı

1. Lig'de son dans!
TRENDYOL 1. Lig'de nefesler tutulacak. Bugün oynanacak sezonun son maçlarının ardından playoff'a kalan ve küme düşen ekipler belli olacak.
Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig bileti aldığı 1. Lig'i, 3. sırada bitiren takım doğrudan play-off finaline yükselecek. 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan ekipler ise play-off bileti alacak.
Altay ve Giresunspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşirken, 16. sıradaki takım da 1. Lig'e veda edecek.
İşte bugün saat 16.00'da oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak müsabakalar: Tuzlaspor- Gençlerbirliği, Kocaeli-Sakaryaspor, Göztepe-Bodrum FK, Boluspor-Çorum FK, Adana-Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Eyüpspor, Şanlıurfa-Manisa FK.
Altın adam Mete Gazoz yine hedefi 12'den vurdu
AVRUPA Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda, Olimpiyat şampiyonu apoletli sporcumuz Mete Gazoz finale yükseldi. Klasik yay erkekler kategorisinde Mete, sırasıyla Lüksemburg'dan Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler'ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma'yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis'i 7-1'lik skorlarla eleyerek
final biletini aldı. 24 yaşındaki okçu, yarın altın madalya için Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.
THY ile TVF'den filede sponsorluk anlaşması
THY ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, oyuncular Tuğba Şenoğlu İvegin, Oğuzhan Karasu ile kurumların yöneticileri katıldı.
Yabancı kuralı değişti: Parkede 1 Türk zorunlu
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon için yabancı kuralı değişti. Buna göre; artık takımlar maç kadrosunda 5 yerine 7 yabancıya yer verebilecek. Parkede ise en az 1 Türk oyuncu yer alacak.
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle: "16 Süper Lig kulübünün katılımıyla yapılan görüşmelerde 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yeni sezonda yapılacak iki önemli değişiklik şu şekilde olacaktır: Maç boyunca en az bir Türk oyuncu sürekli sahada olacak. Yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, kenarda ise en fazla 3 olabilecek. Normal sezon sonunda ligi 7, 8, 9, ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek play-in oynama hakkı elde edecek."