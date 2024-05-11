Haber hattı

TRENDYOL 1. Lig'de nefesler tutulacak. Bugün oynanacak sezonun son maçlarının ardındanEyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig bileti aldığı 1. Lig'i, 3. sırada bitiren takım doğrudan play-off finaline yükselecek.Altay ve Giresunspor'un küme düşmesi daha önce kesinleşirken,İşte bugün saat 16.00'da oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak müsabakalar: Tuzlaspor- Gençlerbirliği, Kocaeli-Sakaryaspor, Göztepe-Bodrum FK, Boluspor-Çorum FK, Adana-Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Eyüpspor, Şanlıurfa-Manisa FK.AVRUPA Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda, Olimpiyat şampiyonu apoletli sporcumuz Mete Gazoz finale yükseldi. Klasik yay erkekler kategorisinde Mete, sırasıyla Lüksemburg'dan Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler'ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma'yı 6-0 vefinal biletini aldı. 24 yaşındaki okçu, yarın altın madalya için Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.THY ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, oyuncular Tuğba Şenoğlu İvegin, Oğuzhan Karasu ile kurumların yöneticileri katıldı.TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon için yabancı kuralı değişti. Buna göre;Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle: "16 Süper Lig kulübünün katılımıyla yapılan görüşmelerde 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yeni sezonda yapılacak iki önemli değişiklik şu şekilde olacaktır: Maç boyunca en az bir Türk oyuncu sürekli sahada olacak. Yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, kenarda ise en fazla 3 olabilecek.