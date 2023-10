Ekran yansımalarını unut! Kağıtta okuma keyfini hatırla

Tabletlerin yeni kategori oluşturmasının üstünden 12 yıl geçti. Pek çok yeni uygulama tablet kullanıcı sayısını biraz daha artırdı. Güneşin yüzünü eksik etmediği yazın son günlerinde ya da son baharda açık havada okuma, video izleme keyfini yansımalar olmadan izlemek farklı bir keyif. Harmony 3.1 işletim sistemini görünce hemen aklınıza takılacak ilk soruyu yanıtlayalım; Google uygulamalarının tümü sorunsuz kuruluyor ve kullanılabiliyor. Gbox üzerinden sorunsuz tüm uygulamaları kurabiliyorsunuz. Aslında PaperMatte ekran gözü yormamak için nano seviyede farklı tasarım ve mühendislikle yansıma parazitleri ortadan kaldırıyor. Üstelik bu yansımaların yüzde 97'sini ortadan kaldırdığını düşünecek olursanız, oldukçta farklı deneyim. Altını çizerek söyleyelim ne kadar anlatsak da deneyimlemeden anlaşılması kolay değil.

Kağıt kalemi unutturan göz yormayan tablet... Huawei Matepad Papermatte Edition

EĞLENCE EĞİTİM OFİS

Eğlence, eğitim ve ofis ihtiyaçlarınız için ideal olan HUAWEI'in tescilli çok katmanlı difüzyon teknolojisi, ekranın sürekli olarak net, parlak ve eşit kalmasını sağlarken yumuşak ve rahatlatıcı bir görünüm oluşturur. HUAWEI, yüz milyonlarca nano ölçekli dokuyu piksel dağılımıyla eşleştirmek için tablette piksel düzeyinde hassas bir eşleştirme işlemi uyguluyor. Ayrıca, yansıyan ışığın göze girmesini önlemek için her yapının açısı titizlikle ayarlanmış. Bu karmaşık tasarım, ekrana parlama önleyici özellikler kazandırarak net, parlak ve düzgün bir görüntüyü garanti ediyor. Böyle olunca ofis, eğitim ya da eğlence uygulamalarını rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Netflix platformunda film, eğitim uygulaması, ekitap uygulamaları ve verimlilik uygulamalarını kullanırken gözü yormayan ekran saatlerce çalışan herkesi büyük dertten kurtarıyor. Mat ekranın keyfi başkaymış diyorsunuz. 499 gram ağırlığı kolay taşınmasını da sağlıyor.

GERÇEK KİTAP VE MAVİ IŞIK

TÜV Rheinland Reflection Free ve sektörde bir ilk olan SGS Düşük Görsel Yorgunluk Premium Performans Sertifikaları ile sadece laboratuvar değil, gerçek yaşam deneyimi koşullarında test edilmesini sağlıyor. PaperMatte Edition, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve Titreşimsiz sertifikalarıyla kullanıcıların göz yorgunluğunu da hafifletiyor. Her iki tablet de ekranlardan yayılan mavi ışığı ve titreşimi bastıran ve aynı zamanda sarı renk tonunu azaltan bir donanım çözümüne sahip.

Gerçek bir kitap gibi görünen bir ekranda rahat bir okuma deneyimi için Renkli e-Kitap Modunu açınca konforlu okuma keyfi neymi, daha iyi anlıyorsunuz. Bu özellik sayesinde binlerce renk, tıpkı bir boyama kitabı gibi canlı ve sürükleyici bir görünüm elde etmek için ekran renk gamından (RGB) boyama renk gamına (CMYK) eşlenerek titiz bir doğrulukla görüntüleniyor. Ofis çalışanlarıyla görüntülü konferanslarda sunum yaparken kamera takibi sunum sırasında işinizi kolaylaştırıyor. Ayrılabilir klavye sunum sırasında ekrana uzak dururken tüm herşeyi kullanmanıza olanak sağlıyor. Bu sayede yeterli rahatlık sunuyor.

DOKUNMAKTAN KORKMAYIN

Kullanıcı deneyiminin en önemli öncelik olduğu HUAWEI MatePad 11.5 inç PaperMatte Edition'ın ekranları ipeksi, parmak izine dayanıklı bir dokuya sahip. Bu, yanıtların kaydedilmesi için daha küçük bir temas yüzeyine sahip olan ve önceki modellere kıyasla hızı yüzde 10 artıran 120Hz yüksek yenileme hızına sahip daha duyarlı bir dokunmatik yüzey ile eşleştirilmiş. Ekranın bakımına yardımcı olmak için ürün ambalajında parmak izlerini, tozu, lekeleri ve hatta küçük çizikleri kolayca gideren çift taraflı, gri mikrofiber sentetik deri parlatma bezi bulunuyor. Temizlik maddeleriyle iyi çalışır, her iki tarafta da kullanılabilir. Fazla birikme veya dökülme olmadan yıkanabiliyor. Üstelik Huawei P60 Pro kullananlar için ekran paylaşımı, fotoğraf ve videoları aktarmak sorun olmuyor. 7 bin 700 mAh pil ömrü de kullandığınız uygulamalara bağlı olarak tüm gün çalışmanızı sağlıyor.

Kalemle imzamı rahat atarım

PaperMatte tableti aldım balkona oturdum, okuma keyfi kadar kalemle not alma keyfini de yeniden hatırladım. Güneş ışığı okuma ve izleme keyfinden mahrum etmedi. Benim gibi sıkça PDF rapor okumak ve not almak zorundaysanız, hayatınızı kolaylaştıracağı kesin. Kalem ve kağıtla yazmanın organik hissini yaşamak isteyenler için tasarlanan PaperMatte Display, genel olarak kağıt benzeri bir yazma deneyimi sunuyor. Kullanıcılar tablet üzerinde yazı yazarken, dokunma sesleri, hışırtı efektleri, titreşimler, direnç ve yansıma önleme özellikleriyle kendilerini duyusal açıdan zengin bir deneyime kaptırabilirler. Bu unsurlar bir araya gelerek genel yazma deneyimini yükseltiyor. PaperMatte ekranın kağıt üzerine kalemle yazma deneyimi geleneksel tabletlerinkiyle karşılaştırıldığında, kullanıcı deneyiminde etkileyici bir gelişme sunduğu ortaya çıkıyor. Ekran ayrıca yazma verimliliğini sağlamak için pürüzsüz ancak kaymayan, dokulu bir yazma yüzeyine sahip. Daha zahmetsiz bir yazma deneyimi için, naylon elastomer uçlu ve 2 ms düşük gecikmeli bir kalemle donatılmış HUAWEI M-Pencil kullanın. Sert şeffaf ucu yumuşak beyaz kalem ucuyla değiştirerek daha pürüzsüz bir el yazısı deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Huawei Notes uygulaması bulut üzerinden önemli kişisel notlarınıza her cihazdan ulaşımı kolaylaştırıyor. Üstelik bunu kalem ya da dokunarak yapmak mümkün.