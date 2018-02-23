Kripto madencileri Asya'ya akın etti!

Avrupa'ya göre yarı yarıya daha hesaplı olan Asya elektronik merkezleri, ucuz donanım almak isteyen kripto para madencilerinin akınına uğradı.

EN SIK ZİYARET EDİLEN MERKEZ

Hong Kong'daki Sham Shui Po alışveriş merkezi satış vergisi uygulanmaması sebebiyle madencilerin en sık ziyaret ettiği merkez oldu.

KRİPTO PARALAR UZAYLI ARAŞTIRMALARINI SABOTE EDİYOR!

Gelen yüksek talep Asya elektronik pazarında olumlu karşılanırken, bir satıcı durumu, "Son birkaç aydır satışlarımız oldukça yükseldi; elimizdeki ürünleri yetiştiremiyoruz" diye anlattı.