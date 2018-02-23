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Kripto madencileri Asya'ya akın etti!

Kripto madenciliği günden güne artmaya devam ediyor. Madenciler, Asya'da daha ucuza donanım satan elektronik merkezlerine akın etti.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 10:25
Kripto madencileri Asya'ya akın etti!

Avrupa'ya göre yarı yarıya daha hesaplı olan Asya elektronik merkezleri, ucuz donanım almak isteyen madencilerinin akınına uğradı.

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Hong Kong'daki Sham Shui Po alışveriş merkezi satış vergisi uygulanmaması sebebiyle madencilerin en sık ziyaret ettiği merkez oldu.

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Gelen yüksek talep Asya elektronik pazarında olumlu karşılanırken, bir satıcı durumu, "Son birkaç aydır satışlarımız oldukça yükseldi; elimizdeki ürünleri yetiştiremiyoruz" diye anlattı.

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Kripto madencileri Asya'ya akın etti!
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