Facebook Marketplace artık Türkiye’de

İnsanların halihazırda Facebook'u kendi toplulukları içinde ürün alım satımı için sıkça kullandığının altını çizen Facebook, bu aktivitenin Facebook Grupları ile başladığını ve son birkaç yıl içinde ciddi artış gösterdiğini belirtti. Her ay 700 milyondan fazla kişi bir şeyler almak ve satmak için Facebook Marketplace'i kullanıyor.

AP'DEN FACEBOOK'A SORUŞTURMA UYARISI

FACEBOOK VERİLER PAYLAŞTI

Facebook'un Marketplace ile ilgili paylaştığı bazı güncel veriler ise şu şekilde:

-Marketplace 64 ülkede kullanılabiliyor

-Kullanıma sunulduğu günden itibaren Marketplace üzerinde potansiyel bir alıcı ve satıcı arasında geçen tekil sohbetlerde yüzde 77 artış gözlendi

-Her ay 700 milyondan fazla kişi bir şeyler almak ve satmak için Facebook Marketplace'i ziyaret ediyor

-1 Ocak 2017'den beri dünya çapında Marketplace sekmesinde yapılan aramalar 3 kat arttı

-Son üç ayda mevcut envanter içinde sırasıyla Araç, Mobilya ve Elektronik & Bilgisayar kategorileri, insanların en çok etkileşime geçtiği ilk üç kategori oldu

FACEBOOK’TAKİ UYGULAMALARA DİKKAT

NASIL KULLANILIYOR?

Platformu kullanmaya başlamak için Facebook üzerinde Marketplace simgesine tıklanması yeterli. Aranan ürünü kolayca bulabilmek için üst kısımdaki arama sekmesinde arama yapılabiliyor ve sonuçlar yer, kategori ya da fiyata göre filtrelenebiliyor. Satış yapmak için ise istenilen ürünün fotoğrafını çekip, açıklama ve fiyatını belirledikten sonra paylaşmak yeterli. Alıcılar ve satıcılar Facebook Messenger'ı kullanarak da kolaylıkla iletişime geçebiliyor.

Facebook'un sunduğu güvenlik ipuçları, gizlilik kontrolleri ve kullanımı kolay raporlama araçları ise insanların Marketplace üzerinde güvenle alışveriş yapmasına yardımcı olacak.