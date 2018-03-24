Facebook kullananlar dikkat! Telefon kayıtlarınız bile...

?Facebook, isteyen tüm kullanıcılara onlar hakkında depoladığı tüm verileri ZIP formatında sıkıştırılmış olarak bilgisayarlarına indirme şansı tanıyor. Cambridge Analytica skandalıyla ortaya çıkan #deletefacebook (#facebookusilin) hareketi sonrasında birçok kullanıcı, hesaplarını silmeden önce kişisel verilerini sosyal ağdan almak için bu yöntemi kullanıyor.

Sosyal ağın hakkında topladığı verileri bilgisayarına indiren yazılım geliştiricisi Dylan McKay, Facebook'un telefon ve mesajlaşma kayıtlarını da topladığını fark etti.

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Bulgularını Twitter hesabından paylaşan McKay (@dylanmckaynz), Facebook'un kullanıcıların akıllı telefonlarındaki tüm iletişim verilerine ulaştığını ve kaydettiğini gözler önüne serdi. Bunlar arasında yapılan tüm telefon görüşmelerinin kiminle, ne zaman ve ne uzunlukta olduğu gibi detaylar yer alıyor.

McKay ayrıca, Facebook'un telefon rehberindeki tüm kişileri de kendi platformuna aktardığını belirtiyor. Hatta öyle ki, artık rehberinde kayıtlı olmayan kişilerin bilgileri de sosyal ağ tarafından kayıtlı tutuluyor.

Yeni Zelandalı yazılım geliştiricisi, indirdiği verilerde bugüne kadar gönderdiği ve aldığı tüm SMS mesajlarına dair kılavuz verilerin (metada) de Facebook tarafından toplanmış olduğunu gördü.

Habertürk'e göre Facebook'tan indirdiği dev verileri ayıklamak için bir script yazan McKay, Facebook'un akıllı telefonuna dair tüm bu verileri Kasım 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında topladığını ortaya çıkardı.

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FACEBOOK HAKKINIZDA NE BİLİYOR?

Facebook'un hangi bilgilerinize sahip olduğunu görmek ve bunları bilgisayarınıza indirmek için 'Ayarlar' sekmesine gidip, karşınıza çıkan 'Genel Hesap Ayarları' ekranının en altında göreceğiniz 'Facebook verilerinin kopyasını indir' seçeneğine tıklamanız yeterli.