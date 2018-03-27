Zuckerberg, İngiliz parlamentosunu reddetti

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasıyla ilgili iddiaları araştıran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komisyonu Başkanı Damian Collins, Zuckerberg'in komisyonunun davetini geri çevirdiğini açıkladı.

Collins, Facebook'tan komisyona gönderilen mektupta, Zuckerberg'in yardımcılarından birinin ifade verebileceğinin bildirildiğini aktardı.

Facebook ile ilgili özellikle Cambridge Analytica veri analiz şirketinin izinsiz kullanıcı profili toplaması bağlamında gündeme getirilen iddiaların son derece ciddi olduğunu ifade eden Collins, Zuckerberg'in komisyonun sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi.

Zuckerberg'in bir yardımcısını da dinleyebileceklerini belirten Collins, bununla birlikte ilk tercihlerinin Facebook CEO'sunun bizzat veya video bağlantısı aracılığıyla komisyonun sorularını yanıtlaması olduğunu kaydetti.

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığı iddia ediliyor.

Facebook, veri güvenliği konusunda kendisine yapılan muhtelif uyarıları dikkate almamakla suçlanıyor.

Cambridge Analytica ve AggregateIQ'nun iki çalışanını itiraflarına dayandırılan iddialar İngiltere Seçim komisyonuna ve yargıya da taşınmış durumda. İngiltere'nin AB'de kalmasından yana yürütülen kampanyaların temsilcileri, Brexit referandumunun yenilenmesini veya halka Brexit konusunda yeniden görüşünün sorulmasını istiyor.

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Soruşturma başlatıldı

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı incelenmesi amacıyla soruşturma başlatmıştı.

İddialar Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie tarafından ortaya atılırken, verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü.

Görüntülerde, Cambridge Analytica Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

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Hakkındaki iddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından Nix görevden alınmıştı.

Facebook, konuya ilişkin, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.