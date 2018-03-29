iOS 11.3 yayınladı ama yalnızca o cihaz için...

Apple geçtiğimiz gün düzenlediği iPad etkinliğinde yeni ürününü duyurmuştu ve iOS 11.3 güncellemesinin müjdesini de vermişti. Bugün itibarıyla merakla beklenen iOS 11.3 güncellemesi yayınlandı. Ancak ne yazık ki bu güncellemeyi bekleyen iPhone ve diğer cihaz kullanıcıları için güncelleme dağıtılmadı.

Apple daha önce pek görmediğimiz şekilde bu güncellemeyi sadece yeni 9.7 inç iPad modeli için yayınladı.

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Yeni iPad'e sahip kullanıcılar, Ayarlar alanını kullanarak iOS 11.3'ü indirebilir. Güncellemeye erişmek için Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme bölümüne gitmeniz yeterli.

iOS 11.3, iMessage verilerini iCloud'da depolamanız ve telefon hafızasında yer açmanız da dahil olmak üzere birçok yeni özellikle geliyor. Güncelleme ayrıca geliştiricilerin artırılmış gerçeklik uygulamaları ile daha fazlasını yapabilmelerini sağlayan ARKit'in yeni bir versiyonu olan ARKit 1.5'i getiriyor ve iOS kullanıcılarına piller hakkında daha fazla bilgi vermek için tasarlanmış olan "Pil Sağlığı" özelliğini içeriyor.

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