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Haritalar'da 'Ali Nerede' çılgınlığı

, 1 Nisan'a özel bir etkinlikle karşımıza çıktı. Google ise bu sene Android, iOS ve PC'deki Google Haritalar'da Waldo'yu (Türkçe Google Haritalar'daki adı, Ali) ekledi

Giriş Tarihi: 3.4.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 21:19
Google Haritalar'da 'Ali Nerede' çılgınlığı

Bu hafta boyunca Maps'te yaşayacak olan Waldo'nun simgesine dokunarak veya tıklayarak yeni oyunu etkinleştirebileceksiniz. , bunu yaptığınızda sizi Waldo ve arkadaşları Wenda, Woof, Wizard Whitebeard ve Odlaw'u (Türkçesiyle Ayşe, Ahmet, Ak Sakallı Büyücü ve Çomar) bulabileceğiniz yerlere götürecek.

WALDO DA KİM?

Waldo, daha çok Wally olarak tanınıyor. "Wally Nerede?" Martin Handford'in çocuklar için yazdığı ve ilk kez 1980'lerin sonlarında yayınlanan bir kitap. Türkçeye "Ali Nerede?" adıyla çevrilen kitapların Amerika'daki adı, "Where's Waldo?".

GOOGLE'IN HER ŞEYİ BİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Hürriyet'e göre Waldo ve arkadaşlarını aramaya koyulduğunuzda rozetlerle ödüllendiriliyorsunuz. Oyunu oynayabilmek için telefonda Maps uygulamasını güncellemeniz gerekebilir. Bilgisayarda ise web tarayıcısında Google Maps'i açmanız yeterli.

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Google Haritalar'da 'Ali Nerede' çılgınlığı
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