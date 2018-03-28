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'a şok haber: 9 milyar dolarlık davayı kaybetti

, Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığından dolayı 'a tazminat ödemeye mahkum edildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 22:23 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 22:35
Google'a şok haber: 9 milyar dolarlık davayı kaybetti

Amerikan teknoloji şirketi Oracle, Google'ın Android işletim sisteminde Java programlama dilininkullanılmasıyla ilgili açtığı telif hakkı davasında temyiz sürecinde başarıya ulaştı.

Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, dün verdiği kararda 'ın Android işletim sistemini üretirken 'a ait Java programlama arayüzlerini (APİ) kullanmasının şirketin telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Temyiz kararı, federal mahkemenin daha önce verdiği hükmünü tersine çevirerek Google'ı tazminata mahkum etti. Tazminat miktarına karar verilmesi için dava federal mahkemeye geri dönecek.

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ORACLE 9 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT TALEP EDİYORDU

Oracle, telif hakkı ihlali nedeniyle Google'dan 9 milyar dolar tazminat talep ediyordu.

Oracle'ın San Francisco Federal Mahkemesine açtığı davada jüri 2016'da aldığı kararla tazminata gerek bulunmadığına hükmetmişti. Mahkeme, Google'ın Android'in yapılandırılması sırasında Java programlama dilinden adil kullanım koşulları çerçevesinde faydalanıldığı yönündeki savunmasını haklı bulmuştu.

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Google'a şok haber: 9 milyar dolarlık davayı kaybetti
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