Google blok-zinciri teknolojisini adapte etmeye hazırlanıyor

Şirket bu sayede hem kendi bulut bilişim hizmetlerini büyük rakiplerinden farklılaştırmayı hem de blok zinciri teknolojisiyle internette veri transferinin yeni yollarını geliştiren genç şirketlere karşı teknoloji alanındaki lider konumunu korumayı amaçlıyor. Google'ın bu amaçla geliştireceği yazılımın ne zaman piyasaya sunalacağı konusunda bilgi verilmezken, diğer şirketlerin de kendi bulut ağlarında çalıştırabilmesi için yazılımın herkesin kullanımına açık, "beyaz yaftalı" bir versiyonunun üretileceği belirtildi. Şirketler, blok zinciri ve diğer dijital kayıt defteri teknolojilerini, internette güvenli bir şekilde veri aktarmak ve bu aktarımları kayıt altına almak için kullanıyor.