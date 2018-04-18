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'da yabancı mesajlaşma uygulamalarına engel

'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Yönetim Merkezi Başkanı Rıza Cevaheri, devlet kurumlarında yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının landığını duyurdu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:51
İran'da yabancı mesajlaşma uygulamalarına engel

Kararın yönetmeliğindeki uygulamalarının düzenlenmesine ilişkin maddeye dayanılarak alındığını aktaran Cevaheri, tüm devlet kurum ve kuruluşlarının 'nun duyurduğu yerli mesajlaşma uygulamalarına geçmesi gerektiğini belirtti.

'da birçok yabancı kullanılsa da en popüler uygulama olarak öne çıkıyor. Telegram'ın kapatılacağına ilişkin açıklamalar bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor.

TELEGRAM'A ALTERNATİF YERLİ UYGULAMA

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Telegram'ın yerini 20 Nisan'a kadar "Soroush" adlı benzer bir yerli uygulamaya bırakacağını bildirmişti.

Konuyla ilgili sabah saatlerinde İran Lideri 'in ofisinden yapılan açıklamada, ofise ait Telegram kanalının "ulusal çıkarları korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla kapatılacağı" belirtilerek, kullanıcılar yerli alternatiflere yönlendirildi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de Telegram hesabını kapattığını duyurdu.

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İran'da yabancı mesajlaşma uygulamalarına engel
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