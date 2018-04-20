Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Yüz tanıma sistemi sayesinde bulundu

sayesinde bulundu

Teknolojinin ilerlemesi, her alana etki ediyor ve bir takım olayların da çözülmesine yardımcı oluyor. Bunun son örneği ise 'de yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 12:07
Yüz tanıma sistemi sayesinde bulundu

Ocak 2017'de kaldığı hastaneden kaçarak lara karışan 31 yaşındaki zihinsel engelli li adam bir yılı aşkın bir süredir kayıptı.

BİRKAÇ YÜZ KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KASABADA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

NTV'nin haberine göre hastane yetkililerinin kimlik tespiti yapamadığı adam 1 yılı aşkın süredir ülke genelinde aranıyordu. Yetkililerin nden yararlanarak yaptığı takip sonucu kayıp adamın kaybolduğu yerden birkaç yüz kilometre uzaktaki 'daki Liangshan Yi kasabasında olduğu sonucuna ulaştı.

Çin basınında yer alan habere göre, ismi verilmeyen kayıp adam, erkek kardeşiyle bir yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi.

Ebeveynler bu uygulamaya dikkat edin!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüz tanıma sistemi sayesinde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN