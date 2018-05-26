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gününün yerini günü aldı

üzerinden satılan ’in dükkanı oldu. Tahtakale’de açılan kripto para dükkanının yetkilisi Çakan, ‘Ev hanımları günlerini Bitcoin ile yapmak istediklerini söyleyerek bize geliyor’ dedi.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 11:32
Altın gününün yerini Bitcoin günü aldı

Paranın nabzının attığı İstanbul Tahtakale'de kripto para dükkanı da var. gibi çeşitli ları satan yeni açılan dükkanın yetkilisi Uğur Hakan Çakan, "İlk amacımız kripto parayla ilgili insanlara bilgi vermek. Bizim pozisyonumuz satışa ve alışa aracılık etmek. Bunun üzerinden bir aracılık komisyonu alıyoruz. Bu da şu anda yüzde 3 civarında" dedi.

EV HANIMLARI BITCOIN'E İLGİ GÖSTERİYOR

Çakan, ev hanımlarının da Bitcoin'e ilgi gösterdiğini, hatta günü gibi Bitcoin günü yapmayı düşündüklerini söyledi. Çakan, "Bir teyzemiz geldi ve Bitcoin'le ilgili gün yapmak istediklerini söyledi. Türk yaklaşımı tamamen. Biz de zaten bunu istiyorduk. O insanlara ulaşmayı amaçlıyorduk" diye konuştu.

İnsanları metalden yapılan fiziksel Bitcoin dolandırıcılığı konusunda da uyaran Çakan, "Bu fiziksel Bitcoin'leri sanki gerçek Bitcoin'miş gibi binlerce dolara satmaya çalışanlar var. Vatandaşlar dikkatli olsun" dedi.

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Altın gününün yerini Bitcoin günü aldı
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