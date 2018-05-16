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'den destekli akıllı telefon Exodus geliyor!

Tayvanlı telefon üreticisi 'nin bir süredir sesi çıkmıyordu. Yeni projeleri üstünde çalışan şirket, bu sessizliğini ise büyük bir bombayla bozdu. HTC, destekli telefon çıkarmayı planlıyor. İşte detaylar...

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 12:10
HTC'den Blockchain destekli akıllı telefon Exodus geliyor!

sitesinin haberine göre telefon çıkaracak. Şimdilik adı Exodus olan telefon, birimleri ve merkezi olmayan uygulamalar için evrensel bir cüzdan olacak, ayrıca donanım desteği de verecek.

EN BAŞTA BÜYÜK PARALARA DESTEK OLACAK

'ta en başta , Ethereum ve diğer büyük kripto paralar için destek olacak. Daha sonra yapılacak olan ortaklıklarla birlikte bu destek genişleyecek. The Verge'e göre HTC, Exodus telefondaki yerel blockchain ağı ile kullanıcıların kripto para ticareti yapmasını planlıyor. Ayrıca kripto para satın alma imkanı da yer alacak görünüyor.

HTC Vive'ın kurucusu olan Phil Chen, tüm blockchain girişimlerini yönetecek. Bu durum ve 'ın üst düzey yöneticilerinin Facebook blockchain bölümüne geçmesi trendini takip ediyor. Buna göre Chen'in unvanı bile değişebilir.

KONFERANSTA KONUŞTU

Chen, 'ta düzenlenen ve bugün sona erecek olan Consensus 2018 konferansında (Blockchain konferansı), "Kendi anahtarlarınızı, kimliğinizi ve verilerinizi tek merkezde tutan bir telefon hayal ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

HTC Exodus dünyanın ikinci blockchain destekli telefonu olacak. İlki ise Sirin Labs'ın Finney isimli telefonu. Finney işlem ücretlerini atlarken insanların dijital paralarını depolamaya ve kullanmasına izin veriyor. Bu arada HTC Exodus'un fiyatı ise belli değil.

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HTC'den Blockchain destekli akıllı telefon Exodus geliyor!
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