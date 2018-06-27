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'ları edebilecek

'ın gelecek yıl satışa sunmayı planladığı yeni nesil kablosuz kulaklığı , artık sadece kulaklık olarak kullanılmayacak; aynı zamanda 'ları edecek bir powerbank görevi de görecek.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 17:06
Airpods iPhone'ları şarj edebilecek

ABD merkezli teknoloji devi 'ın kablosuz kulaklık modeli 'un yeni versiyonu 'ları edecek bir powerbank görevi de görecek.

Henüz kesinleşmemiş olsa da, Apple'a yakın kaynaklar Airpods'un bir şarj istasyonuna dönüşeceği görüşünde. Ancak Airpods'un minik şarj kutusunun iPhone'ları şarj etmekte yetersiz kalacağı görüşü de hakim.

APPLE BU ÖZELLİĞİN ACİL DURUMLARDA OLDUKÇA İŞE YARAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Apple'ın özellikle acil durumlarda bataryanın 'ölmek' üzere olduğu durumlarda Airpods şarj kasasının hayat kurtarıcı olabileceğini düşünüyor.

ismini taşıması muhtemel yeni nesil kablosuz kulaklığın tasarımının ilk modeliyle aynı olması beklenirken, diğer yandan yeni sürümde gelişmiş bir kablosuz bağlantı çipi olacak.

Dış ortamdan gelen gürültüyü azaltacak yeni bir teknolojiden faydalanacak olan Airpods 2'in 2019 yılında satışa sunulması bekleniyor. (NTV)

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Airpods iPhone'ları şarj edebilecek
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