Apple, iPhone'larda tarihi değişikliğe hazırlanıyor

Yeni nesil iPhone X modelinde radikal bir değişiklik olacak. Eğer bu değişiklik gerçekleştirilirse iPhone, fiziksel portlardan tamamen arınmış bir hale geçecek. Hatta şirketin 2017 yılında bu hamleyi gerçekleştirmeyi planladığı ancak kablosuz şarj istasyonu ile yaşadığı sorunlardan dolayı bu radikal kararı gerçekleştiremediği ifade ediliyor. Apple AirPower çıkışının yılan hikayesine dönmesi yaşanılan sorunlara en güzel örnek.

Bunun yanı sıra Lightning bağlantısı, şarj ve veri transferi konusundaki sınırlı yeteneklerinin yanı sıra yetersiz aksesuar ekosistemi ile de pek başarı gösteremedi. Ek olarak MacBook modellerinde bile şirket, bu bağlantının yetersizliğinden dolayı daha fazla hız ve güç sağlayan USB Type-C portuna geçiş yapmak zorunda kaldı. Hürriyet'in haberine göre bu gelişmeler şirketin mobil cihazlarında Lightning bağlantısından artık vazgeçeceğine ve USB Type-C kullanmaya başlayacağına ya da başka bir şey deneyeceğine işaret olarak kabul ediliyor.

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