Apple Watch 4 doğrulandı - Yeni akıllı saat yolda!

Apple, henüz Apple Watch 4'ü resmi olarak doğrulamış olmayabilir ancak iPhone'lar ile uyumlu yeni bir akıllı saat üzerinde aktif olarak çalıştığına dair büyük bir ipucu verdi.

iOS 12 geliştirici beta 2 yazılımı henüz yayımlandı ve 9to5Mac'in söylediğine göre bu kodun içerisinde Watch4,1, Watch4,2, Watch4,3, ve Watch4,4 için yeni tanımlayıcılar bulunuyor. Bu da, Apple'ın yazılım hedeflerinin Apple Watch 4 için uygun hale getirildiğini gösteriyor. Daha önce de Apple Watch 3 modelleri Watch3,1 ile 3,4 arasındaki sayılar ile tanımlanmaktaydı.

iOS 12'nin son sürümünün bu yılın ilerleyen zamanlarında (Eylül gibi) yayımlanacağının doğrulanması ile beraber, yazılımı takiben yeni Apple Watch 4'ün de yayımlanması yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor.

Apple Watch 4'ün, Apple'ın üç yıllık akıllı saat tasarımına yeni bir görünüş ve belki de daha önemlisi daha büyük bir ekran getirmesi bekleniyor.

Eski Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun söylediğine göre ekranın %15 daha büyük olması beklense de, bunun anlamı saatin de %15 daha büyük olacağı değil.

Apple Watch 3 ve daha önceki sürümler iki farklı boyut ile (42mm ve 38mm) sunulmuşlardı ama OLED ekranın çevresindeki çıkıntı beğenilenden çok daha kalındı. Apple Watch 4'ün ise iPhone X akımını takip ederek neredeyse kenardan kenara ekran görüntüsünü sunması bekleniyor.

Apple Watch 4 ile beklenen bir diğer önemli yenilik ise daha büyük bir batarya olarak gözüküyor. Bu batarya, akıllı saatin kalınlığını arttıracak olsa da gün boyu dayanacak bir batarya ömrüne ve sürekli açık olan bir ekrana imkan tanıyabilir.

Hürriyet'e göre bunun yan ısıra daha büyük batarya ile beraber Apple'ın uzun süredir beklenen resmi uyku takibi uygulaması da sunulabilir olacaktır.

Yeni iPhone 2018 tanıtımına üç aydan az süre kala, Eylül ayı öncesi Apple Watch 4 hakkında çok daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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