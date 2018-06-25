Uygun fiyatlı iPhone X ortaya çıktı! Yeni iPhone X'in bazı özellikleri onaylandı

Apple'ın bu sene eylül ayında iPhone X Plus, yeni iPhone X ve iPhone X Lite'ı duyurması bekleniyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan yayınlanan raporlara kadar birçok farklı kaynak bu görüşte. Şimdi ise teknoloji sitesi BGR tarafından iPhone X Lite'ın görseli yayınlandı.

İŞTE IPHONE X LITE

Söz konusu görsel kılıf üreticisi Ghostek'e ait. Şirket görselin üretim tesisinden gelen dosyalara dayandığını ve buna göre hazırlandığını iddia ediyor. Görsele bakacak olursak, cihazın arkasında tek kamera var. Ön kısmında ise çentik tam ekran var. Tabii ki çentik kısmında TrueDepth kamera sistemi yer alıyor. Eski raporlarda da 6.1 inç'lik LCD ekranlı iPhone X Lite'ın tek ana kamera ve Face ID özelliğiyle geleceği vurgulanmıştı. Ghostek'in görseli bu iddiaları resmen doğruluyor.

Bununla birlikte birkaç hafta önce ortaya çıkan dedikodularda, 6.1 inç'lik bu ucuz iPhone modelinin OLED ekranlı iPhone X Plus ve yeni iPhone X'e göre daha geç çıkacağı belirtilmişti. Kaynak Apple'ın LCD'li modelde bir takım verim sorunları yaşadığını söylemişti.