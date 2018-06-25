Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Uygun fiyatlı iPhone X ortaya çıktı! Yeni iPhone X'in bazı özellikleri onaylandı

Uygun fiyatlı X ortaya çıktı! Yeni 'in bazı özellikleri onaylandı

Uzun zamandır hakkında çeşitli dedikodular dönen yeni X'le ilgili bir takım gelişmeler var. sitesi uygun fiyatlı olacağı söylenen 6.1 inç'lik Lite'ın görselini paylaştı. Söz konusu görsel geçmiş tarihli raporlardaki bir takım bilgileri onaylıyor.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 11:54
Uygun fiyatlı iPhone X ortaya çıktı! Yeni iPhone X'in bazı özellikleri onaylandı

'ın bu sene eylül ayında X Plus, yeni ve 'ı duyurması bekleniyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan yayınlanan raporlara kadar birçok farklı kaynak bu görüşte. Şimdi ise teknoloji sitesi tarafından iPhone X Lite'ın görseli yayınlandı.

İŞTE IPHONE X LITE

Söz konusu görsel kılıf üreticisi Ghostek'e ait. Şirket görselin üretim tesisinden gelen dosyalara dayandığını ve buna göre hazırlandığını iddia ediyor. Görsele bakacak olursak, cihazın arkasında tek kamera var. Ön kısmında ise çentik tam ekran var. Tabii ki çentik kısmında TrueDepth kamera sistemi yer alıyor. Eski raporlarda da 6.1 inç'lik ekranlı iPhone X Lite'ın tek ana kamera ve Face ID özelliğiyle geleceği vurgulanmıştı. Ghostek'in görseli bu iddiaları resmen doğruluyor.

Bununla birlikte birkaç hafta önce ortaya çıkan dedikodularda, 6.1 inç'lik bu ucuz iPhone modelinin OLED ekranlı ve yeni iPhone X'e göre daha geç çıkacağı belirtilmişti. Kaynak Apple'ın LCD'li modelde bir takım verim sorunları yaşadığını söylemişti.

Apple AirPower'ın çıkış tarihi belli oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uygun fiyatlı iPhone X ortaya çıktı! Yeni iPhone X'in bazı özellikleri onaylandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN