Xiaomi Mi Mix 3'ün bir özelliği daha ortaya çıktı

Xiaomi'nin beklenen akıllı telefonlarından Mi Mix 3'ün çizim taslakları ortaya çıktı. Çok az detayın belli olduğu bu tasarımlarda, cihazın üst tarafında bir çıkıntı olduğu dikkat çekiyor. Xiaomi Mi Mix 3'deki bu çıkıntı ne anlama geliyor?

Kameranın bulunduğu yere sürgülü bir modül yerleştiren Xiaomi, ön kameranın bu bölümden çıkmasını sağlayacak. Bir flash ile de desteklenecek olan ön kamera, isteğe bağlı olarak gövdenin içerisine yerleşecek. Böylelikle ön yüzde herhangi bir kamera bölmesi gözükmeyecek.

XIAOMI MI MIX 3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Neredeyse çerçevesiz tasarlanan Xiaomi Mi Mix 3'ün eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimiyle birlikte geleceği öngörülen Xiaomi Mi Mix 3, arka kısmında çift kameraya yer verecek. (Habertürk)