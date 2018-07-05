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Mi Mix 3'ün bir özelliği daha ortaya çıktı

Çinli şirket , Mi Mix 3 üstünde çalışmaya devam ediyor. Yeni akıllı telefonla ilgili daha önce farklı dedikodular vardı, cihazda kameranın gizleneceği ileri sürülmüştü. Şimdi ise bu iddiaları doğrulayan taslak çizimler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 11:05
Xiaomi Mi Mix 3'ün bir özelliği daha ortaya çıktı

'nin beklenen akıllı telefonlarından Mi Mix 3'ün çizim taslakları ortaya çıktı. Çok az detayın belli olduğu bu tasarımlarda, cihazın üst tarafında bir çıkıntı olduğu dikkat çekiyor. 'deki bu çıkıntı ne anlama geliyor?

Kameranın bulunduğu yere sürgülü bir modül yerleştiren Xiaomi, ön kameranın bu bölümden çıkmasını sağlayacak. Bir flash ile de desteklenecek olan ön kamera, isteğe bağlı olarak gövdenin içerisine yerleşecek. Böylelikle ön yüzde herhangi bir kamera bölmesi gözükmeyecek.

XIAOMI MI MIX 3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Neredeyse çerçevesiz tasarlanan Xiaomi Mi Mix 3'ün eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimiyle birlikte geleceği öngörülen Xiaomi Mi Mix 3, arka kısmında çift kameraya yer verecek. (Habertürk)

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Xiaomi Mi Mix 3'ün bir özelliği daha ortaya çıktı
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