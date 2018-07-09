Mars'a toprak örneklerini getirecek araç gönderiliyor

Geçtiğimiz Nisan ayında NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) , Mars'taki toprak örneklerini Dünya'ya getirmenin bir yolunu bulmak için anlaşmışlardı. ESA, bu toprak örneklerini gezegenin üzerinden toplayacak bir araç dizayn etmesi için Airbus ile 5.2 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu görev için Airbus'ın seçilmesinin en büyük nedeni ise halihazırda 2021 yılında Mars'a doğru yola çıkacak ExoMars aracını geliştirmekte olmaları.

ExoMars aracının aksine Airbus'ın geliştireceği yeni aracın görevi daha basit olacak. NASA'nın 2020 yılında Mars'a göndereceği araç, gezegenin yüzeyinde dolaşacak ve bulduğu toprak örneklerini kutuların içine koyarak arkasında bırakacak.

Airbus'un dizayn edeceği aracın görevi ise gezegenin farklı yerlerindeki 30'dan fazla tüpü toplamak. Muhtemelen 2026 yılında Mars'a ulaşacak olan araç belli bir mesafeden hedefini belirleyerek otomatik olarak o bölgeye gidecek ve robotik kollarını kullanarak depoya koyacak. Ayrıca kendi rotasını her gün hesaplayabilme kabiliyeti olacak.

Tüm toprak örneklerini 150 günde toplayacak olan Airbus'ın aracı, gezegene iniş yaptığı rokete geri dönecek. Toprak örneklerini rokete yükleyecek olan araç, o roketin Mars'tan kalkışını da kaydederek bir ilki bizlere aktarmış olacak. Kalkış yapan roket ise yörünge üzerinde ilerleyen bir uyduyla buluşarak emaneti Dünya'ya ulaştıracak. Tabii ki tüm bunların yaşanması için öncelikle uzay ajanslarının planın uygulanabilirliğini onaylaması gerek. Eğer fiziksel olarak mümkünse gerekli teknolojiler geliştirilecek. (Hürriyet)

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