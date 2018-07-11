Bilişim Medyası Derneği, Asus Türkiye davetindeydi

Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Zenfone 5 serisini tanıtan ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken modellerini, Avrupa pazarıyla aynı anda Türkiye'de teknoloji meraklılarıyla buluşturmaya başladı.

Geçtiğimiz ay Zenfone 5 modelini Türkiye'de satışa sunan Asus, verdiği davet ile en çok merak edilen modeli olan Zenfone 5Z'yi tüm özeliklerini anlatan oldukça geniş bir sunum ile Türk teknolojiseverlerin beğenisine sundu.

Sunumu gerçekleştiren Asus Türkiye Mobil İş Geliştirme Müdürü Tolga Özdil, Zenfone 5Zmodelinin yanı sıra, uzun batarya ömrüyle dikkat çeken Zenfone 5 Max ve Max Promodellerinin de Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı.

Üst ve orta segment de oldukça iddialı olan Zenfone 5Z 3.699 TL, Zenfone Max Pro ise1.799 TL fiyat ile Türkiye' de satışa çıkıyor olacak. Sunum esnasında güzel bir haber veren Özdil, Zenfone 5Z modelinin ön sipariş süresince 3.299 TL' den kısa bir süre satışta olacağını da duyurdu.

Son günlerin popüler oyunu olan PUBG ile BMD üyelerinin de aralarında bulunduğu oyun deneyimini sahnede izleyenlere gösteren Asus Türkiye, katılımcılara ürünlerin oyunperformansını da canlı olarak aktarmış oldu.

Bilişim Medyası Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Arda MERİÇ, ASUS Sistem İş Grubu Türkiye Ülke Müdürü Bora ARAS ile yaptığı görüşmede, Türkiye'de bilişim ve teknoloji medyasının tüm markalarda olduğu gibi Asus için de büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatarak, Bilişim Medyası Derneği (BMD)'ne tam destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Meriç, Bilişim Medyası Derneği (BMD) olarak yaptıkları çalışmaların teknoloji medyası, ajanslar ve markalar için büyük kolaylıklar sunacağını da dile getirdi. Aras ise, Bilişim Medyası Derneği (BMD)'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirirken, Türkiye'de teknoloji ve bilişim alanında yaptıkları çalışmaların ve Bilişim Medyası Derneği (BMD)'ne olan desteklerinin bundan sonra artarak devam edeceğini belirtti.

Sunum ve konuşmaların ardından Bilişim Medyası Derneği (BMD) ve Asus Yöneticileri bir araya gelerek teknoloji gündemi üzerine görüştüler ve fotoğraf çekiminde yer aldılar.

ASUS ZENFONE 5Z TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI (İŞTE ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI)