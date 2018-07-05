Asus ZenFone 5z Türkiye fiyatı açıklandı (İşte çıkış tarihi ve fiyatı)

Asus bugün beklenen Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Bu etkinlikte yeni telefonlarını tanıtan firma aynı zamanda bu telefonların çıkış tarihlerini ve Türkiye fiyatlarını da paylaştı. Asus'un yeni nesil akıllı telefonlarından ZenFone 5Z'nin ön sipariş tarihi 6 Temmuz olarak açıklanırken, ZenFone Max ve ZenFone Max Pro ise Ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

Asus Türkiye bugünkü etkinliğinde, ilk olarak Zenfone 5 serisiyle birlikte tanıtılan ASUS Zenfone Max Pro modelinin fiyatını açıkladı ve telefonun 1.799 Türk Lirası duyurdu.

ASUS ZENFONE 5Z TÜRKİYE FİYATI

Diğer taraftan Zenfone 5z modelinin Türkiye fiyatının ise 3.699 TL olacağı söylendi. Ayrıca firma bu modelinde ön sipariş dönemi süresince indirime gideceğini ve kısa süreliğine bu telefonun fiyatının 3,299 TL olacağı açıklandı.

Ayrıca ZenFone 5Z 6 Temmuz'da ön siparişe açılıyor, ZenFone Max ve ZenFone Max Pro ise Ağustos ayında Türkiye'de satışa sunuluyor.

ASUS ZENFONE 5Z ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.2 inç, Full HD + (2246 x 1080)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845

RAM: 6 GB

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 12MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 3300 mAh

İşletim sistemi: Yeni Asus ZenUI 5 ile Android Oreo

Diğer Özellikler: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, akıllı ekran kilidi açma, AI fotoğraf öğrenme, 16 tipte görüntü algılama

ASUS ZENFONE MAX PRO (ZB602KL) ÖZELLİKLERİ

Ekran: Full HD + (2246 x 1080), Super IPS, 4K UHD (3840 x 2160)

İşlemci: 14 nm, 64-bit Qualcomm Snapdragon 636

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka kamera: 13MP

Ön kamera: 8 MP + derinlik algılama için 5MP Portre modu

Batarya: 5000 mAh

Diğer Özellikler: 3'lü yuva ile MicroSD ve SIM kartlar bir arada, video kaydı, Tersine Şarj Özelliği ile her yere götürebileceğiniz power bank

ASUS ZENFONE MAX (ZB555KL) ÖZELLİKLERİ

Ekran: 18:9 HD + (1440 x 720)

İşlemci: 64-bit Qualcomm Snapdragon 425

İşletim Sistemi: Android™ Oreo™ işletim sistemi

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka kamera: 13MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 4000 mAh

Diğer Özellikler: 3'lü yuva ile MicroSD ve SIM kartlar bir arada, PixelMaster kamera kodları, yüz tanıma özelliği ile hızlı ekran kilidi açma, 5 noktalı çoklu dokunuşlu kapasitif dokunmatik panel

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