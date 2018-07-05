Asus ZenFone Max Pro M1'in 6 GB RAM'li modeli satışa çıktı

5000 mAh değerinde devasa bir pile sahip olan Max Pro M1 modelinde 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyordu. Fakat Asus telefonun 6 GB RAM'li modelini de Hindistan pazarında satışa çıkardı. Bu modelde depolama alanı ise 64 GB olarak belirlenmiş. RAM artışı dışında telefonda 16+5 MP'lik çift ana kamera ve 16 MP ön kamera bulunuyor. Max Pro M1'in diğer modellerindeki ana kamera ise 13+5 MP, ön kamera ise 8 MP.

218 dolar satış fiyatına sahip olan telefonun tam olarak özellikleri şu şekilde:

Boyutlar: 159 x 76 x 8.5 mm

Ağırlık: 180 gram

Ekran: 5.99 inç'lik 1080x2160 çözünürlüğünde IPS LCD

Sistem çipi: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci (1.8 GHz hızına sahip Kyro 260 çekirdekleri)

Grafik işlemcisi: Adreno 509

RAM: 3/4/6 GB

Depolama alanı: 32/64 GB

Kamera: 13+5 MP çift ana kamera (16+5 MP kamera 6 GB RAM'li modelde var), 8 MP ön kamera (16 MP kamera 6 GB RAM'li modelde var)

Pil: 5000 Mah (Hızlı şarjı destekliyor)

Parmak izi okuyucusu: Var

