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ZenFone M1'in 6 GB RAM'li modeli satışa çıktı

Tayvanlı üretici son dönemlerde çentikli tam ekrana sahip telefonu ZenFone 5 ile oldukça konuşuluyor. Bununla birlikte şirket orta ve alt segmentlerde ise çıkarma yapmaya devam ediyor. Son olarak Asus ZenFone M1'in 6 GB RAM'li modeli satışa çıktı. Asus ZenFone Max Pro M1'in özellikleri nedir?

Giriş Tarihi: 5.7.2018 10:14
Asus ZenFone Max Pro M1'in 6 GB RAM'li modeli satışa çıktı

5000 mAh değerinde devasa bir pile sahip olan M1 modelinde 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyordu. Fakat telefonun 6 GB RAM'li modelini de pazarında satışa çıkardı. Bu modelde depolama alanı ise 64 GB olarak belirlenmiş. RAM artışı dışında telefonda 16+5 MP'lik çift ana kamera ve 16 MP ön kamera bulunuyor. Max Pro M1'in diğer modellerindeki ana kamera ise 13+5 MP, ön kamera ise 8 MP.

218 dolar satış fiyatına sahip olan telefonun tam olarak özellikleri şu şekilde:

Boyutlar: 159 x 76 x 8.5 mm
Ağırlık: 180 gram
Ekran: 5.99 inç'lik 1080x2160 çözünürlüğünde IPS LCD
Sistem çipi: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci (1.8 GHz hızına sahip Kyro 260 çekirdekleri)
Grafik işlemcisi: Adreno 509
RAM: 3/4/6 GB
Depolama alanı: 32/64 GB
Kamera: 13+5 MP çift ana kamera (16+5 MP kamera 6 GB RAM'li modelde var), 8 MP ön kamera (16 MP kamera 6 GB RAM'li modelde var)
Pil: 5000 Mah (Hızlı şarjı destekliyor)
Parmak izi okuyucusu: Var

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Asus ZenFone Max Pro M1'in 6 GB RAM'li modeli satışa çıktı
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