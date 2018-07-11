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, ABD dışındaki ilk fabrikasını açıyor! İşte yeri

üretim alanındaki gücünü artırmak için yeni fabrikasını Şanghay'da açıyor. Bu fabrika şirketin ABD dışındaki ilk fabrika olacak.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 02:19
Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikasını açıyor! İşte yeri

South China Morning Post adlı yerel basının aktardığına göre, Şanghay Hükümeti ile bir anlaşma imzalayan ABD merkezli şirket, Gigafactory 3 adını verdiği fabrikasını Lingang New City'de kuracak.

Çin, nisan ayında elektrikli ve şarj edilebilir melez araçlar için yabancı sermaye sırnırlamasını kaldıracağını açıklamıştı. Ticari araç imalatçıları için 2020 yılında kalkacak olan sınırlama, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmayı hedefliyordu.

Habertürk'e göre 'nın kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk'ın Şanghay'da hükümet yetkilileriyle bugün görüştüğü aktarıldı.

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Tesla, ABD dışındaki ilk fabrikasını açıyor! İşte yeri
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