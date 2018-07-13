Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > İnsan üzerinde ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgen denendi

İnsan üzerinde ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgen denendi

insanları, ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgeni insan üzerinde denediler.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 23:08 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 02:06
İnsan üzerinde ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgen denendi

Yeni Zelandalı adamlarının, ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgeni insan üzerinde denediği bildirildi.

Phys.org. adlı internet sitesinin haberine göre, görüntüleme teknolojisine, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi () fizik laboratuvarı katkı sağladı.

Geleneksel siyah-beyaz röntgen tekniğini temel alan, bünyesinde parçacık izleme teknolojisini barındıran renkli ve 3 boyutlu röntgenin, tıbbi teşhis alanında önemli gelişme kaydedilmesini sağlaması ümit ediliyor.

CERN'den yapılan açıklamada, "Bu renkli, 3 boyutlu görüntüleme tekniği, daha net filmlerle doktorların hastalara daha doğru teşhisler koymasına yardım edebilir." ifadesi kullanıldı.

"Medipix" adı verilen tekniğin, objektifin kapağı açıldığında piksellerle çarpışırken her atom-altı parçacığı tespit eden bir kamera gibi çalıştığı belirtildi.

Röntgenin, kemik, kas ve kıkırdak arasındaki farkı, aynı zamanda kanserli tümörlerin boyutu ve yerini çok net gösteren görüntüler elde edebileceği kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnsan üzerinde ilk kez renkli ve 3 boyutlu röntgen denendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN