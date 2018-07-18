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'da takipçilerle ilgili büyük yenilik

'a herkese açık profil kullananların çok hoşuna gidecek bir yenilik geldi. Artık sizi takip eden, fakat sizi takip etmesini istemediğiniz kişileri, kalp kırmadan takipçilerinizden çıkarmak mümkün hale geldi.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 15:27
Instagram'da takipçilerle ilgili büyük yenilik

Öncesinde bunu yalnızca engelleyerek yapabiliyordunuz. Engellediğinizde ise, sizin engellediğiniz kişinin profilini göremediğiniz gibi o da sizinkini göremiyordu.

Yeni yöntem ile karşı tarafa haber gitmeden takipçileriniz arasından çıkarmak mümkün. Bu yöntem ile kişi profilinizi görmeye devam edecek fakat sizi takip etmiyor olacak. Şimdilik yalnızca gizli hesaplarda olan yenilik, kısa süre sonra tüm hesaplarda olacak. Yeniliğin gelip gelmediğini öğrenmek için uygulamayı güncellemenizde yarar var.

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Instagram'da takipçilerle ilgili büyük yenilik
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