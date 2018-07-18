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geliyor! XZ3 bakın ne zaman tanıtılacak...

Uzun zamandır kulislerde modeli hakkında konuşuluyordu. Telefonla ilgili yeni bir gelişme var. Gelen havadislere göre Sony, yeni üst düzey modelini 2018'de tanıtacak.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 16:19
Sony Xperia XZ3 geliyor! XZ3 bakın ne zaman tanıtılacak...

Son gelişmelere bakacak olursak, Sony, 30 Ağustos'ta 'nın kentinde düzenlenecek olan 2018 fuarında Xperia modelini resmen tanıtacak. İsimsiz bir sanayi kaynağı Sony'nin alt seviye başka bir telefon modeli daha tanıtabileceğini iddia etti.

Spekülasyonlara göre Xperia XZ3'te Snapdragon 845 sistem çipi, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve kavisli ekran olacak. Kaynaklardan bazıları ekranın alt ve üst kısmında çok ince çerçeve olacağını ileri sürüyor. S9 veya S8 gibi olabilir. Fakat başka raporlarda ise böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Telefonda büyük ihtimalle o işletim sistemi olacak.

DEDİKODULAR BİTMİYOR

Bunlarla birlikte söylentilerde ismi anılan diğer bir telefon ise Xperia XZ3 Premium modeli. Sony'nin bu cihaz üstünde çalışmalara devam ettiği, ancak telefonun 4. çeyrek içinde tanıtılacağı belirtiliyor.

Şimdilik söylenenler bu kadarla sınırlı. Elimize daha fazla bilgi geçtiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Sony Xperia XZ3 geliyor! XZ3 bakın ne zaman tanıtılacak...
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