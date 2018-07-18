Sony Xperia XZ3 geliyor! XZ3 bakın ne zaman tanıtılacak...

Son gelişmelere bakacak olursak, Sony, 30 Ağustos'ta Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 modelini resmen tanıtacak. İsimsiz bir sanayi kaynağı Sony'nin alt seviye başka bir telefon modeli daha tanıtabileceğini iddia etti.

Spekülasyonlara göre Xperia XZ3'te Snapdragon 845 sistem çipi, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve kavisli ekran olacak. Kaynaklardan bazıları ekranın alt ve üst kısmında çok ince çerçeve olacağını ileri sürüyor. Samsung Galaxy S9 veya S8 gibi olabilir. Fakat başka raporlarda ise böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Telefonda büyük ihtimalle Android o işletim sistemi olacak.

DEDİKODULAR BİTMİYOR

Bunlarla birlikte söylentilerde ismi anılan diğer bir telefon ise Xperia XZ3 Premium modeli. Sony'nin bu cihaz üstünde çalışmalara devam ettiği, ancak telefonun 4. çeyrek içinde tanıtılacağı belirtiliyor.

Şimdilik söylenenler bu kadarla sınırlı. Elimize daha fazla bilgi geçtiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.