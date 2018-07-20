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net karını ve ini artırdı

Teknoloji ve yazılım devi , bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve inin arttığını duyurdu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 11:07
Microsoft net karını ve gelirini artırdı

Teknoloji ve yazılım devi , bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve inin arttığını duyurdu.

Bu yılın nisan-haziran dönemini, 2017 mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,9 artarak 8,87 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 8,07 milyar dolar olmuştu.

YÜZDE 7.5'LİK ARTIŞ GÖSTERDİ

Söz konusu dönemde firmanın geliri ise 25,61 milyar dolardan 30,09 milyar dolara çıkarak, yüzde 7,5'lik bir artış gösterdi.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,03 dolardan 1,14 dolara yükseldi.

Microsoft'un net kar ve gelirinde artış görülmesine rağmen, borsasının kapanışının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde firmanın hisse başına değeri yüzde 1,3 düşerek 103 dolara geriledi.

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Microsoft net karını ve gelirini artırdı
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