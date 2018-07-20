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Yeni 4 Pro ilk kez görüntülendi

, oyun konsolu 4'ü tasarımsal olarak yeniledi. Spider-Man tasarımlı özel PlayStation 4 Pro yakında satışa sunulacak.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 18:23
Yeni PlayStation 4 Pro ilk kez görüntülendi

Son yıllarda filmleriyle adından sıkça söz ettiren Marvel, ile birlikte yeni bir işbirliğine gitti.

Sony bu kez Spider Man yani Örümcek Adam temalı yeni bir konsol tasarımıyla geldi.

Yeni çıkacak ürüne "Amazing Red" adı verildi. Cihaz tasarım olarak orjinal konsolla birebir aynı; ancak Spider-Man teması üzerine işlenmiş ve tamamen kırmızıya boyanmış. Ortasında da oldukça büyük bir örümcek logosu mevcut.

Sınırlı sayıda üretilen Örümcek Adam'lı konsol şu anda ön siparişle satışa sunulmuş durumda; fiyatı ise 399 dolar. Eylül ayında satışa sunulması beklenen konsolun Türkiye'de satışa çıkması ise yakın zaman içinde beklenmiyor.

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Yeni PlayStation 4 Pro ilk kez görüntülendi
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