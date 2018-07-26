Mars'ta keşfedilen yeraltı gölünde yaşam olabilir mi?

Kızıl Gezegen'deki yeraltı gölü yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak görünüyor. Nihayetinde insanların evreni mikrobik canavarlarla paylaşıp paylaşmadığını ortaya çıkarabilir. Yani bu göl, Dünya'da yer almayan yeni bir mikrobik yaşamla dolu olabilir. Konuyla ilgili birçok olasılık bulunuyor.

Bildiğimiz hayatın Güneş Sistemi'nde Dünya dışında başka bir gezegende olmadığını biliyoruz. Bununla birlikte madalyonun öteki yüzü yani mikrobik olan bir dünya daha var. Bakterilerin, virüslerin, tuhaf arkea krallıklarının hüküm sürdüğü bir alt yaşam. Mikrobik canlılar yüksek sıcaklıktaki yerlerden, derin denizlere, maden şaftlarına, hatta yaşanmaz denilen birçok jeolojik alana kadar kendine yer bulmuş durumda. Dünyamızda mağaralarda kristaller içine kapana kısılmış hayat keşfedildi. Virüsler ise bolca bulunuyor.

VERİLERDE NE VAR?

Kızıl Gezegen'e dönecek olursak, Mars'tan gelen veriler oldukça soğuk ve tuzlu olduğunu işaret ediyor. Bu da su içindeki yaşamı biraz daha zorlaştırıyor, ama yine de zararlı radyasyondan korunan sudan söz ediyoruz.

İsveç'teki MAX IV Laboratuvarı'nda görevli bir mikrobiyolog olan Dr. Ben Libberton yaptığı açıklamada, "Su bildiğimiz kadarıyla yaşam için bir ön şarttır. Şimdi ise Mars'la müthiş kanıtlar var. Artık nerede ve neye bakacağımızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bazı araştırmacılar ise Mars'taki göl içinde mikrobik bir dünyanın gizlenmiş olabileceğini, bu alt yaşamdaki canlıların en zor koşullara bile dayanıp, hayatta kalabileceğini dile getirdi.