Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Teknoloji Haberleri > Rusların çoğu ABD'nin Ay'a indiğine inanmıyor

Rusların çoğu 'nin 'a indiğine inanmıyor

'da yakın zamanda yapılan bir anket, Rusların yarısından çoğunun 'nin 'a indiğine inanmadığını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 13:15
Rusların çoğu ABD'nin Ay'a indiğine inanmıyor

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM'un anketi, Rusların yarısından fazlasının (yüzde 57) Amerikan astronotların 1969'da 'a indiğine inanmadığını, yönetiminin ilgili materyallere hile karıştırdığını düşündüğünü gösteriyor.

'da yapılan araştırmaya göre ABD'nin Ay'a indiğinden emin olanların oranı yüzde 24 olarak açıklandı. Açıklamada, ABD'li astronotların Ay'a indiğine inanmayanların yüzde 65'inin ortaöğretim mezunu olduğu belirtildi.

Hürriyet'e göre ayrıca Rusların yüzde 45'inin uzaylıların olduğuna inandığı ortaya çıktı. 23-30 Mayıs günleri arasında yapılan ankete 2 bin kişi katıldı.

EİNSTEİN'IN ÜNLÜ TEORİSİ KARA DELİK TESTİNDEN GEÇTİ! ESKİ ASTRONOTUN UZAYDA GÖRDÜĞÜ EN GARİP ŞEY...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusların çoğu ABD'nin Ay'a indiğine inanmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN