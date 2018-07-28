Rusların çoğu ABD'nin Ay'a indiğine inanmıyor

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM'un anketi, Rusların yarısından fazlasının (yüzde 57) Amerikan astronotların 1969'da Ay'a indiğine inanmadığını, ABD yönetiminin ilgili materyallere hile karıştırdığını düşündüğünü gösteriyor.

Rusya'da yapılan araştırmaya göre ABD'nin Ay'a indiğinden emin olanların oranı yüzde 24 olarak açıklandı. Açıklamada, ABD'li astronotların Ay'a indiğine inanmayanların yüzde 65'inin ortaöğretim mezunu olduğu belirtildi.

Hürriyet'e göre ayrıca Rusların yüzde 45'inin uzaylıların olduğuna inandığı ortaya çıktı. 23-30 Mayıs günleri arasında yapılan ankete 2 bin kişi katıldı.

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