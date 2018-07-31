WhatsApp'ta mavi tik kapatma dönemi başlıyor!

Akıllı telefonların en çok kullanılan uygulamalarından olan WhatsApp, sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan ve gönderilen iletilerin okunduğunu bildiren 'mavi tik' özelliğini kullanmak istemeyenlerin kapatabilmesi isin yeni bir güncelleme için yayınlayarak kullanıcılarını sevindirdi.

ŞİMDİLİK ANDROID İÇİN GEÇERLİ

Şuan sadece Android kullanıcılarına gelen güncelleme beta aşamasında olduğu için WhatsApp'ın resmi sitesinden yapılabiliyor. Kullanıcılar, yakın zaman içerisinde 'mavi tik' kapatma güncellemesinin AppStore'de ve Google Play'de yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Öte yandan, WhatsApp'ın 'mavi tik' konusunda yaptığı bu güncelleme kullanıcılar tarafından oldukça olumlu karşılanırken, kullancılar 'mavi tik'ten kurtulmanın rahatlığını yaşıyor.

WHATSAPP'A GELEN 'MAVİ TİK' KAPATMA SEÇENEĞİ NASIL UYGULANIR?

Ayarlar-Hesaplar-Gizlilik menüsü altından 'Read Receipts' seçeneğini kapatarak 'mavi tik' seçeneğini kapatabilirsiniz. WhatsApp'ın mavi tik özelliğini kapatmak için beta sürümünü yüklemek gerekiyor. (Hürriyet)