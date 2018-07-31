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'ta mavi tik kapatma dönemi başlıyor!

En popüler uygulamalardan biri olan 'a her geçen gün farklı bir özellik ekleniyor, bazı noktalar değiştiriliyor. Bunun son örneği ise tartışmalara neden olan 'mavi tik'te yaşandı. WhatsApp geliştirici ekibi 'mavi tik'i kullanmak istemeyenler için yeni bir güncelleme yayınladı.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 09:44
WhatsApp'ta mavi tik kapatma dönemi başlıyor!

Akıllı telefonların en çok kullanılan uygulamalarından olan , sosyal medyada büyük tartışmalara neden olan ve gönderilen iletilerin okunduğunu bildiren 'mavi tik' özelliğini kullanmak istemeyenlerin kapatabilmesi isin yeni bir güncelleme için yayınlayarak kullanıcılarını sevindirdi.

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Şuan sadece kullanıcılarına gelen güncelleme beta aşamasında olduğu için WhatsApp'ın resmi sitesinden yapılabiliyor. Kullanıcılar, yakın zaman içerisinde 'mavi tik' kapatma güncellemesinin AppStore'de ve 'de yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Öte yandan, WhatsApp'ın 'mavi tik' konusunda yaptığı bu güncelleme kullanıcılar tarafından oldukça olumlu karşılanırken, kullancılar 'mavi tik'ten kurtulmanın rahatlığını yaşıyor.

WHATSAPP'A GELEN 'MAVİ TİK' KAPATMA SEÇENEĞİ NASIL UYGULANIR?

Ayarlar-Hesaplar-Gizlilik menüsü altından 'Read Receipts' seçeneğini kapatarak 'mavi tik' seçeneğini kapatabilirsiniz. WhatsApp'ın mavi tik özelliğini kapatmak için beta sürümünü yüklemek gerekiyor. (Hürriyet)

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WhatsApp'ta mavi tik kapatma dönemi başlıyor!
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