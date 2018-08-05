Ünlüleri bu yöntemlerle hacklemişler!

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, çoğu ünlü isimlerden oluşan 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yapan, "Ducky Layne" çetesi geçen yıl İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonla çökertilmişti. 18-25 yaş grubu arasında olan 18 çete üyesi hakkında açılan davada mağdurlar, çetenin ağına nasıl düştüklerini anlattı. "Mavi tık başvurunuz onaylandı" veya "Hesabınızda şüpheli hareket gözlendi" şeklinde mesajlar atan şebekenin üyelerinin kullanıcı ad ve şifrelerini kolayca ele geçirdiği anlaşıldı.