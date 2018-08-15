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'da ten yapılan aramalara vergi

ülkesi , ten yapılan konuşmalarına vergi koyma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 14:34
Zambiya'da internetten yapılan aramalara vergi

Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Edgar Lungu başkanlığında toplanan kabinenin, ten yapılan görüşmelerine günlük 30 ngwee (20 kuruş) vergilendirme kararı aldığı açıklandı.

Kararın internet üzerinden yapılan görüşmelerde yaşanan artıştan kaynaklandığı ve bunun telekomünikasyon sektörü ve bu sektördeki istihdamı tehdit ettiği belirtildi.

OPERATÖRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK

Açıklamada, vatandaşların yüzde 80'inin çeşitli programlar üzerinden yaptığı ve ücretlendirmelerin operatörler üzerinden yapılacağına da yer verildi.

Başka bir Afrika ülkesi Uganda'da geçen aylarda protestolara rağmen sosyal medya kullanımına vergi getirilmesi kararlaştırılmıştı.

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Zambiya'da internetten yapılan aramalara vergi
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