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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi lar (Fiyatları ve özellikleri)

'ın "ABD`nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone`u varsa öbür tarafta var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarına çevrildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 11:09
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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi lar (Fiyatları ve özellikleri)
Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)

İşte piyasadaki en iyi ve en uygun yerli akıllı telefonlar ve fiyatları.

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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi lar (Fiyatları ve özellikleri)
Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)

Listede bakın hangi modeller var...

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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi lar (Fiyatları ve özellikleri)
Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)

CASPER VIA A3 PLUS

İşlemci : MediaTek Helio P60

İşletim Sistemi : Android 8.1 Oreo

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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi lar (Fiyatları ve özellikleri)
Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)

Ekran : 6.2" FHD Incell IPS

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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi lar (Fiyatları ve özellikleri)
Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)

RAM : 6 GB

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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi lar (Fiyatları ve özellikleri)
Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)

Depolama : 64 GB dahili, 256 GB microSD hafıza kart kapasitesi

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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi lar (Fiyatları ve özellikleri)
Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)

Kamera : 16 MP Infrared Ön Kamera, 16 5 MP LED Flaşlı arka kamera

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