Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD`nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone`u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarına çevrildi.
Giriş Tarihi: 15.08.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 11:09
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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)
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Vestel Venüs ne kadar? İşte piyasadaki en iyi yerli telefonlar (Fiyatları ve özellikleri)