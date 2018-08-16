Samsung kendini yenileyen ekran patenti aldı

Samsung, kavisli kenarlara sahip ilk akıllı telefonunu 2015 yılında piyasaya sürdü ve en son da Galaxy Note 9'u kullanıcılara sundu. Ekran zayıf bir nokta olduğundan Samsung, bu alanda epey çalışma yapıyor.

YENİ PATENTİ OLDUKÇA KONUŞULDU

Samsung, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) üzerinden kendini yenileyebilen ve parmak izi tutmayan bir ekranın patentini aldı. Samsung, Gorilla Glass'a uygulanan ve kendi kendini iyileştiren oleofobik kaplamayı patentledi.

Samsung, akıllı telefonlarında standart oleofobik kaplama kullanıyor. Gorilla Glass 5 de ön ve arka panelleri koruyor. Oleofobik kaplama aynı zamanda büyük parmak izlerini sakladığı için, kendi kendini üreten madde zaman içinde daha yumuşak bir deneyim sağlıyor.

Kendiliğinden yenileyen kaplama, esnek ekrana çözüm olabilir. Uzun bir süredir katlanabilir Samsung Galaxy X'i duyuyoruz. Ancak Güney Kore'den gelen en son bilgiler, telefonun Galaxy S ve Galaxy Note boyunca üçüncü bir amiral gemisi hattı olarak 2019'un başında sunulacağını öngörüyor. (Milliyet)