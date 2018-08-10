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9 ile Galaxy Note 8 karşılaştırması (Farkları neler?)

'un yeni amiral gemisi modeli 9 resmen tanıtıldı. Peki yeni Galaxy Note 9'un kardeşi Galaxy Note 8'den farkları neler? İşte tüm farkları...

Giriş Tarihi: 10.8.2018 23:19 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 23:33
Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 karşılaştırması (Farkları neler?)

, 9'u New York'taki özel bir etkinlikte tanıttı. Dünyanın en gelişmiş akıllı telefonu olarak tanıtılan cihaz büyük ses getirdi.

Şirket, Galaxy Note 9'un yeni nesil kullanıcılara ve içerik oluşturuculara yönelik olduğunu ve 6.4 inçlik bir ekran ve 4,000mAh'lik bir pille geldiğini duyurdu.

Samsung, "Cihaz aynı zamanda 128GB veya 512GB'lık geniş cihaza sahip depolama seçeneklerine de sahip; bu da kullanıcıların fotoğraf, video ve uygulamaları silme günlerini geride bırakmalarını sağlayacak" dedi.

İşte Galaxy Note 9 ve önceki Galaxy Note 8 arasındaki farklar.

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Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 karşılaştırması (Farkları neler?)
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