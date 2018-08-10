Galaxy Note 9 ile Galaxy Note 8 karşılaştırması (Farkları neler?)

Samsung, Galaxy Note 9'u New York'taki özel bir etkinlikte tanıttı. Dünyanın en gelişmiş akıllı telefonu olarak tanıtılan cihaz büyük ses getirdi.



Şirket, Galaxy Note 9'un yeni nesil kullanıcılara ve içerik oluşturuculara yönelik olduğunu ve 6.4 inçlik bir ekran ve 4,000mAh'lik bir pille geldiğini duyurdu.



Samsung, "Cihaz aynı zamanda 128GB veya 512GB'lık geniş cihaza sahip depolama seçeneklerine de sahip; bu da kullanıcıların fotoğraf, video ve uygulamaları silme günlerini geride bırakmalarını sağlayacak" dedi.



İşte Galaxy Note 9 ve önceki Galaxy Note 8 arasındaki farklar.