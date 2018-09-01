Sony, IFA 2018'de bombayı patlattı: Xperia XZ3

Bir önceki gün Twitter'dan paylaştığı teaser ile meraklılarını heyecanlandıran Sony, IFA 2018'de amiral gemisinin yüzünü gösterdi. 6 inç boyutunda kavisli OLED ekranla gelen Xperia XZ3, 18:9 en boy oranı sunuyor.

SONY XPERİA XZ3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 845 yonga seti, 4 GB RAM, 512 GB'a kadar (microSD kart ile) artırılabilen 64 GB'lık depolama alanı ile donatılan Xperia XZ3, 19 MP arka, 13 MP de selfie kamerasıyla geliyor. Parmak izi okuyucusuna da sahip olan cihaz, kablosuz şarj destekli 3300 mAh batarya ve Anroid 9.0 Pie ile birlikte gelecek.

Habertürk'e göre, 193 gram ağırlığındaki Xperia XZ3'ün henüz fiyat bilgisi paylaşılmış değil. Ancak Sony'nin yeni amiral gemisi, eylül ayı içerisinde piyasaya sürülecek. Dolayısıyla kısa zaman içinde fiyat ve Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacağı tarih de belirlenecek.

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