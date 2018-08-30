PlayStation 5'in çıkış tarihi

Ace Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden Hideki Yasuda'nın yeni bir raporuna bakılırsa, önümüzdeki yılın sonuna kadar PlayStation 5 ile karşılaşmamış mümkün. Bu tahmin, bu yılın Mayıs ayında PlayStation CEO'su John Kodera tarafından yapılan bir duyuruda PS4'ün artık yaşam döngüsünün son dönemlerine girdiğini duyurması ile beraber dönmeye başlayan daha önceki raporları da destekler nitelikte.

Ayrıca bu raporda, donanım erişiminin Sony'nin konsolları hemen üretme yeteneğini sınırlayabileceği de belirtiliyor. Raporda, Murata Manufacturing ve TDK'nın monolitik seramik kapasitörler (MLCC) için var olan talep karşısında duydukları endişeye de yer veriliyor. MLCC'ler şu anda 5G akıllı telefonlar ve arabalar için kilit parçalar oldukları için yoğun bir talebe sahipler.

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Hürriyet'in haberine göre, Sony'nin önümüzdeki yıl boyunca, yeterli PlayStation 5 cihazı üretmek için yeteri kadar MLCC anlaşmasını yapmasını umuyoruz. Firma eğer bu anlaşmaları yapar ve satış tarihini 2019 yılı içerisinde tutabilirse, yeni donanımın önümüzdeki yıl E3 etkinliğinde tanıtıldığını görebiliriz.

PlayStation 5'in daha önceki PS'ler gibi başarılı olacağından şüphe duyulmuyor. Sony, bu ayın başlarında yaptığı bir duyuruda, markanın tanıtılmasından beri son 24 yılda Dünya genelinde 500 milyon PlayStation sistemi sattığını bildirmişti.

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