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4 Pro 500 milyon özel sürüm konsol duyuruldu

’ın toplam bazda 500 milyonluk satış barajını aşması şerefine milyon özel sürümü satışa sunuluyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Giriş Tarihi: 11.8.2018 11:29
PlayStation 4 Pro 500 milyon özel sürüm konsol duyuruldu

Konsol denildiğinde akla gelen ilk isim hiç şüphesiz olacaktır. Günümüzde konsol sektöründe ve Nintendo gibi isimler de boy gösteriyor olsa da 'nin yeri oyuncularda ayrıdır.

1994 yılında ilk PlayStation ile başlayan devir, günümüzde PlayStation 4 ile devam ediyor. Aradan geçen 24 yılı aşkın sürede, PlayStation, PlayStation One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita ve PlayStation 4 konsolları ile oynama şansına eriştik.

1994'TEN BU YANA NE KADAR SATTI?

Peki PlayStation markası altında satışa sunulmuş olan konsollar toplamda kaç milyonluk satış rakamına ulaştı dersiniz? Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation konsolları 1994'ten günümüze toplamda 525.3 milyonluk satış rakamına ulaşmış durumda.

Sony'de bu başarının şerefine özel bir konsol tasarlama kararı almış. milyon özel sürümü ismiyle satışa sunulacak olan konsol, toplamda 50.000 adet üretilecek. ABD'de 500 dolardan satışa sunulacak olan konsol 2 tb HDD, PS kamera, dikey stand ve mono kulaklık ile gelecek.

PS4 Pro 500 milyon özel sürümü, Amerika, ve 'da satışa sunulacak. Bu konsolun Avrupa ile birlikte 'de de satışa sunulması bekleniyor. Elbette PS4 Pro 500 milyon özel sürümü, artan kurun da etkisiyle ülkemizde 3000 – 4000 TL aralığında bir fiyata sahip olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz. (Mynet)

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PlayStation 4 Pro 500 milyon özel sürüm konsol duyuruldu
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