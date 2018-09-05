Bu telefonu cüzdan gibi katlayıp cebinize koyabilirsiniz

Ben Geskin'i genel olarak piyasaya çıkmamış olan cihazlar hakkında yaptığı paylaşımlarla tanıyoruz. Geskin şimdiye kadar birçok markanın yeni telefonları veya diğer ürünleri hakkında bilgiler, görseller yayınladı. Bu sefer ise işler biraz daha farklı. Ünlü sızıntı kaynağı Çinli teknoloji şirketi BOE'nin katlanabilir ekranına ait video ortaya çıkardı.

Videodaki telefon resmen cüzdan gibi katlanıyor ve açılıyor. Geskin'in belirttiğine göre ekran 5.99 inç ve FHD+ çözünürlük sunuyor. Videoya dikkat ederseniz, bir etkinlikteki tanıtımda çekildiği belli oluyor. Sonuç olarak BOE'nin katlanabilir prototip ekranı, bu şekilde çıkacak telefonların yakın zamanda çıkabileceğini işaret ediyor.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefon videolarına bir yenisi daha eklendi!

SAMSUNG'UN KATLANABİLİR EKRANLI TELEFONU NE DURUMDA?

Daha önce yayınlanan raporlarda ise Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonunu 2019'da çıkaracağı iddia edilmişti. Samsung Mobile CEO'su DJ Koh yaptığı açıklamada, cihazla ilgili ayrıntıların San Francisco'da kasım ayında düzenlenecek olan Samsung Geliştiriciler Konferansında açıklanabileceğini söyledi. Cihazın geliştirme sürecinin karmaşıkken, Samsung'un bu durumu neredeyse sonuçlandırdığını sözlerine ekledi, fakat ne zaman satışa çıkacağına dair herhangi bir detay paylaşmadı.