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130 milyon yıllık fosili kalıntıları bulundu

'de 130 milyon yıl öncesine ait fosili kalıntıları keşfedildi bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 09:56
130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu

Şinhua ajansının haberine göre, li bilim insanları ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinde bulunan Fıngning Man Özerk vilayetinin Liçilong kasabasında 130 milyon yıl önce yaşayan bir a ait kalça kemiği fosilleri buldu.

YENİ BİR TÜR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Parçalanmış halde bulunan fosiller üzerinde yapılan çalışmalarda dinozorun 7 ila 10 metre uzunluğa sahip olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu dinozorun yeni bir tür olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan ilgili bölgede kazı çalışmalarının başlaması yerel yönetimlerce onaylandı. Kazıların 2 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fıngning Man'da 2014 yılında da dinozor fosilleri bulunmuştu.

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130 milyon yıllık dinozor fosili kalıntıları bulundu
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