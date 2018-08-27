Efsanevi canavar ortalığı karıştırdı! Sosyal medya birbirine girdi

Kısa süre önce internete ilginç bir video düştü ve bir anda viral oldu. Videoda ise yol kenarında beslenmekte olan bir geyiği takip eden sözde insansı bir yaratık görülüyor. Video, Kanada, Gaspesie'de Audree Tanguay Frechette isimli biri tarafından çekildi.

Bu görüntülerin efsanevi canavara ait olduğu iddia ediliyor

"OLDUKÇA ACIMASIZ VE VAHŞİ"

Videoyu izleyen kişiler solgun figürün ise efsanevi Rake canavarı olabileceğini iddia etti. Yerel hikayelere göre Rake canavarı, oldukça acımasız ve vahşi. Yüzyıllardır yaşıyor. Uzun ve bıçak kadar keskin parmakları olduğu, sessiz biçimde avına yaklaştığı söylenir.

Bir kullanıcı konuyla ilgili olarak, "Geyiği takip eden, uzun boylu bir yaratık. Fakat eğilmiş ve sessizce saldırma anını bekliyor" yorumunda bulundu. Bazıları ise yaratığın kesinlikle Rake canavarı olduğunu vurguladı. Kimileri ise videonun yanıltıcı olduğunu ve otomobilin penceresindeki bir lekenin böyle göründüğünü yazdı.