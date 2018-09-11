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ler dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçacak

Birleşik Krallık'ta bir uçan otomobil şirketi ilk kez üretim ve test iznini almayı başardı.

Giriş Tarihi: 10.9.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 02:02
Uçan taksiler dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçacak

Vertical Aerospace adlı start-up firması Birleşik Krallık´ta ilk kez, bir piste gerek duymadan dikey kalkış yapabilen bir elektrikli uçan araç için üretim ve test iznini aldı. Şirket, dört yıl içinde, Birleşik Krallık ile Fransa arasında ilk hizmetini vermeye hazırlanıyor.

The Times'ın haberine göre, dört pervaneli olan dört kişilik elektrikli drone, saatte yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşırken, 150 kilometre menzile sahip olacak.

Bu yeni teknolojinin havalimanlarındaki yükü azaltarak, hava taşımacılığı sektörü kullanımını kolaylaştıracağı da öngörülüyor.

UÇAN TAKSİLER İLK BU ÜLKELERDE HİZMETE GİRECEK

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Uçan taksiler dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçacak
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