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kararıyor!

Popüler fotoğraf uygulaması 'a yeni bir özellik daha geliyor. Diğer sosyal medya uygulamalarında olan gece modu ekleniyor.

Giriş Tarihi: 16.9.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 22:53
Instagram kararıyor!

, telefon üzerinden uygulamasını gece moduna geçirmiyor; ancak bir geliştirici bunu Chrome eklentisiyle yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmışa benziyor. Hürriyet'e göre Chrome eklenti mağazası üzerinden Night Mode for Instagram adıyla yayınlanan eklenti sayesinde, Instagram'a yeni bir görüntü kazandırmak mümkün!

Oldukça uyumlu bir şekilde çalışan bu eklentinin, renk düzenlemesi de oldukça düzgün ayarlanmış.

Twitter, karanlık modu yayınlanmasının ardından kullanıcılardan olumlu tepkiler almıştı. Twitter'a ek olarak Tumblr, Telegram, Skype ve Discord gibi popüler internet siteleri ve yazılımlar da karanlık mod desteğine resmi olarak sahip.

INSTAGRAM’A YENİ EMOJİ GÜNCELLEMESİ

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Instagram kararıyor!
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