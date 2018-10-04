Galaxy P30'un yeni görüntüleri sızdı

İddialara göre bahsi geçen model, P30 olarak değil; SM-G6200 olarak adlandırılacak. Söz konusu cihazın arka tarafında parmak izi okuyucu bulunacak. Diğer iddialara göre 5.9 inçlik Full HD+ ekrana sahip olacak akıllı telefon, 3300 mAh'lik bir batarya ile güçlendirilecek.

Akıllı telefona ait diğer donanımları da paylaşalım: P30; 1080x2220 piksel destekli ekran, 6 GB RAM, 16 MP ve 5 megapiksel çift lensli arka kamera ve 13 megapiksellik ön kamera, 4K video kayıt desteği, Bluetooth, GPS, NFC desteği, 2.2 GHz'lik 8 çekirdekli işlemci, 256 GB'a kadar yükseltilebilen MicroSD desteği ile dikkat çekiyor.

Hürriyet'e göre orta-üst segmentte bulunan Samsung Galaxy P30, Ekim ayı sonuna kadar başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere pek çok ülkede satışa sunulacak.

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